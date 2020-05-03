Более 16 тысяч тюменских семей получили выплату на детей до трех лет

Тюменские семьи с детьми до трех лет имеют право на материальную помощь из федерального бюджета. Выплаты уже начались, 5 тыс. рублей получили уже более 16 000 семей региона.

Материальная помощь положена семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, даже если сам маткапитал уже потрачен. Выплата идёт в размере 5 тыс. рублей на каждого ребёнка не старше трех лет. Она будет производиться в течение трех месяцев – с апреля по июнь.

В тюменском отделении Пенсионного фонда России пояснили, что приходить в клиентские службы для получения пособия не нужно. Услугу можно получить дистанционно, для этого необходимо подать заявление в личном кабинете на порталах es.pfrf.ru или gosuslugi.ru. Никаких документов предоставлять не требуется, если это будет необходимо, сотрудники ПФР запросят сведения самостоятельно, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Данная выплата не уменьшает размер материнского капитала, не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи и входит в перечень доходов, которые не могут быть взысканы приставами в счет имеющихся у гражданина задолженностей.

Узнать подробности о выплате можно по телефону горячей линии Пенсионного фонда РФ в Тюмени 8 (3452) 56-25-00.