Тюменский бизнес столкнулся с особенностями удалённой работы

Многие предприниматели Тюмени во время пандемии и необходимости самоизоляции стали работать из дома. Сотрудникам приходится оптимизировать нагрузку, а руководителям – переосмыслить некоторые моменты.

Председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства "Опора России" Дмитрий Петрулев признался, что удалённая работа повлияла на загруженность сотрудников, поэтому возникла необходимость перераспределять задачи. "Анализ показал, что один из сотрудников перегружен, а у другого снизилось количество работы. Получается, кто-то работает в режиме аврала, когда у остальных есть свободное время", - отметил он.

По мнению эксперта, во время пандемии необходимо переосмыслить возможности и рассматривать стороны развития. Для этого – выявить точки роста компании.

"Например, я сейчас работаю над ценностной ориентацией сотрудников. Узнаю, в чем они хотят развиваться и как хотят это делать, как при этом видят развитие компании. Зачастую планы в моей голове не стыкуются с их видением", - рассказал Дмитрий Петрулев.

Он добавил, что региональное отделение "Опоры России" запустило Штаб поддержки предпринимателей. Каждый может обратиться за консультацией. За время существования уже поступило более 2 тыс. запросов.

По мнению Дмитрия Петрулева, главная задача в рамках удалённой работы – сохранить команду. В этом случае и бизнес продолжит развиваться, пишет Moi-portal.ru.