Байкеров Тюмени просят дождаться отмены режима самоизоляции для открытия мотосезона

Фото: Афиша Тюмень

Президент клуба мотолюбителей "Life Road" Владимир (Граф) Шевченко обратился к водителям мотоциклов с просьбой соблюдать режим самоизоляции, а мотосезон открывать уже после снятия всех ограничительных мер в регионе.

Тюменцы уже обратили внимание на то, что на городских улицах стали появляться мотоциклисты. В том числе они ездят в ночное время, хотя должны соблюдать режим самоизоляции. Владимир Шефченко подчеркнул, что даже после отмены ограничительных мероприятий водителям мотоциклов следует постепенно возвращаться в ритм городской среды, восстанавливая навыки после зимнего перерыва.

Важно также помнить о правилах дорожного движения: благодаря тому, что байкеры клуба "Life Road" ездят с умом, прошлый сезон обошёлся для них без аварий и травм.

Главный врач поликлиники №6 г.Тюмени Аркадий Цветцих - тоже байкер, но он еще не открыл для себя мотосезон и призывает других соблюдать введенные ограничения. Он также напомнил, что не следует ездить на мотоциклах, тем более спортивных, по городу. Лучше выезжать за его пределы - там кататься и интереснее, и безопаснее. Быстрая езда по городу чревата падениями, черепно-мозговыми травмами, кровоизлияниями и трагическим исходом, считает врач-мотоциклист.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, инспекторы мотовзвода полка ДПС ГИБДД ежедневно контролируют соблюдение ПДД водителями мотоциклов, злостных нарушителей привлекают за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. В этом году на территории области уже произошло 5 ДТП с участием мотоциклистов, один человек погиб, пятеро получили травмы.