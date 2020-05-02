В Тюмени стартовал онлайн-марафон #МойГерой72

Онлайн-марафон "Мой герой" запустили в Тюмени. Под хэштегом #МойГерой72 участники публикуют в соцсетях рассказы о родственниках, которые жили во времена Великой Отечественной войны. Принять участие в марафоне можно вплоть до 9 мая.

Чтобы принять участие в акции, необходимо разместить в "Инстаграм" или "ВКонтакте" фотографию родственника, рассказать его историю о жизни во время войны, добавить хэштеги #МойГерой72, #ТюменьПобедная, #ЯПомнюЯГоржусь.

"Пару лет назад ко мне обратился человек с ограниченными возможностями здоровья, чтобы я пронес портрет его родственника в рамках акции "Бессмертный полк". Это был человек с уникальной историей, которая меня не оставила равнодушным. После этого появилась идея проекта для тех, кто по каким-то причинам не может пронести портреты своих героев", — поделился автор проекта, руководитель Молодежной администрации Тюмени Артем Харченко.

Впервые проект стартовал в 2019 году. Волонтеры в "Бессмертном полку" пронесли портреты тех, чьи родственники не смогли это сделать. В этом году шествие в честь Дня Победы перенесли, поэтому было решено запустить проект в онлайн-формате, пишет Moi-portal.ru.