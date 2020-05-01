Тюменцев просят помочь ветеранам в создании видеороликов в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба ТМПО

Главные герои Дня Победы – наши ветераны. Именно они подарили нам мирное небо над головой. Тюменское музейно-просветительское объединение предлагает горожанам помочь ветеранам поучаствовать в создании видео "Победа – одна на всех!".

Даже находясь в режиме самоизоляции вместе мы сможем поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла в их желании поздравить своих фронтовых товарищей и дать напутствие современникам и будущему поколению.

Каждый может помочь ветерану записать небольшое видео с поздравлением или напутствием и прислать Музейному комплексу им. И.Я. Словцова. Видеоролик выйдет 9 мая в 14:00 на страницах социальных сетей Музейного комплекса им. И.Я, Словцова, на Youtube-канале и будет разослан всем участникам проекта.

Требование к контенту: видеоролик должен быть горизонтальным, продолжительность не более 1 минуты. Ролики и информацию о записанном герое ждут на почту alexworoba@mail.ru до 7 мая 2020 г. с пометкой "Победа – одна на всех!".

По вопросам участия в проекте можно обращаться по тел. 8-982-919-08-28, Алексей.