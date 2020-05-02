Тюменцам дали советы по защите велосипеда от угона

Многие тюменцы, которые продолжают работать во время действующего режима самоизоляции, предпочитают общественному транспорту личные автомобили, а также актуальные для тёплого времени года велосипеды. Однако владельцы двухколёсного транспорта вынуждены оставлять его у офиса. Советами о том, как защитить велосипед от угона, поделились мастер по ремонту велосипедов и представитель областной полиции.

От использования обычных тросов с замками в качестве защиты советует отказаться Валерий Ситкин, мастер по ремонту велосипедов. По его словам, такие тросы легко ломаются обычными кусачками. Для надёжной защиты эксперт советует приобретать цепи или U-образные замки, более дорогостоящие и тяжёлые. Несмотря на то, что такой замок можно застегнуть только у спецпарковки или забора, он является намного надёжнее других противоугонных аналогов.

Если в качестве защиты от угона вы выбрали цепь, то её стоит приобретать длиной около 2 метров, чтобы была возможность обмотать вокруг рамы, между колёс и закрепить за столб или дерево. В противном случае угонщики могут унести незакреплённую раму, сняв колёса. Кроме того, защитой может служить сигнализация, которая устанавливается под сиденье. Во время любой вибрации она издаёт пронзительный звук. Также есть модификации, сбрасывающие смс-уведомление на телефон о срабатывании сигнализации.

Сотрудники УМВД России по Тюменской области сообщили о том, что с начала года зафиксировано более 60 случаев угона велотранспорта. Для предотвращения кражи необходимо оставлять велосипед в зоне обзора камер видеонаблюдения, а на ночь заносить в квартиру. Тюменцам советуют сохранять документы на приобретение велосипеда. Документы и саму покупку стоит зафиксировать на камеру мобильного телефона, чтобы в случае кражи можно было максимально быстро предоставить правоохранительным органам сведения для установления владельца транспорта. Также для быстрой идентификации велосипеда следует нанести уникальные опознавательные знаки (надписи, символы, рисунки), сделанные перманентным маркером, или сделать скрытые насечки на раме, пишет "Комсомольская правда ­– Тюмень­".