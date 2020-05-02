Специалисты Исетского района помогут в выборе профессии

В Исетском молодёжном центре стартовал районный профориентационный проект "Моя профессия".

Ежедневно в группе центра в социальной сети ВКонтакте организаторы размещают видео с представителями разных профессий, каждый из которых рассказывает о своей работе. Уже поделились рассказами о профессии журналист, бренд-менеджер и хореограф. Вскоре планируется публикация видео с историями от врача, психолога, дизайнера-архитектора, педагога начальных классов и ивент-менеджера.

По словам специалиста молодёжного центра Дарьи Ивановой, в проекте принимают участие жители не только Исетского района, но и всей Тюменской области. Организаторы постарались найти представителей наиболее интересных и нужных специальностей, пишет ИА "Тюменская линия".

Присоединиться к проекту и рассказать о любимой работе может каждый желающий. Для этого необходимо отправить видеоролик с рассказом на электронную почту is.molodejka@mail.ru, указав при этом тему письма – ""Проект "Моя профессия"".