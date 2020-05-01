Сельская администрация в Тюменском районе сделала обратную связь более мобильной

Администрация Московского муниципального образования Тюменского района наладила обратную связь с жителями для быстрого решения большинства вопросов.

В Вайбере был создан специальный публичный чат "Администрация Московского муниципального образования 72". Благодаря чату оперативно освещаются все актуальные вопросы жителей, касающиеся отключения света, вывоза мусора, ремонта дорог, монтажа уличного освещения, мер социальной поддержки и порядка действий в экстренных ситуациях.

В состав Московского МО входит 9 населённых пунктов, включающих в себя более 11 тысяч жителей. К специфике МО относится территориальная удалённость сёл и деревень, а также разные условия проживания в них. Например, в Дударева целая улица высоток, в Падерина есть большая площадка ИЖС для многодетных семей, а Патрушева и Ожогина почти слились с городскими кварталами.

Благодаря новому общедоступному и оперативному формату обратной связи администрация отчитывается перед жителями о своей работе в режиме онлайн. Также важным фактором является и то, что люди получают возможность влияния на работу муниципалитета, задавая вопросы по реализации того или иного направления, предлагая свои идеи и получая ответы на все вопросы непосредственно от главы МО или его заместителей.

Однако новый вид коммуникации не отменяет другие возможные формы обратной связи, такие как личный приём граждан (виртуальный в настоящий момент), письменные обращения по электронной почте или через виртуальную приёмную на сайте, пишет "Мегатюмень".