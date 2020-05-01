Дорогу к дому тюменского ветерана благоустроили

Фото из группы "Мы - потомки героев!" ВКонтакте

На окраине села Лугового Тюменского района преобразилась дорога – из грунтовой она стала асфальтовой. Две недели назад начались дорожные работы, за которыми из окна своего дома следила Зоя Васильевна Чугунова, участник войны и ветеран труда, отметившая в феврале этого года свой 99-й день рождения. Дорожники заасфальтировали подъезд к дому ветерана.

Зоя Васильевна родилась в деревне Вакарино Казанского района, окончила Ишимскую фельдшерско-акушерскую школу, получив профессию медицинской сестры. Была призвана в ряды Красной Армии в августе 1941 года, служила на Дальнем Востоке, участвовала в войне с Японией и демобилизовалась в 1946 году.

Военные награды Зои Васильевны – медали "За победу над Японией", "За боевые заслуги" и медаль Жукова, Орден Отечественной войны II степени и Орден Мужества. В послевоенные годы Зоя Васильевна трудилась в Казанской районной больнице сначала на должности медицинской, а потом старшей медицинской сестры. Ушла на заслуженный отдых в 75 лет.

Зоя Васильевна живёт в семье со своими родными, у неё трое детей, четверо внуков и пятеро правнуков. Ветеран и её близкие очень рады преобразившейся дороге, и в знак благодарности за помощь внуки Зои Васильевны подготовили в адрес администрации плакат с таким важным словом "Спасибо", пишет "АиФ – Западная Сибирь".