Комедийный сериал о бизнесменах снимают в Тюмени

В Тюмени проходят съёмки комедийного сериала "Бизнесмены", в основу которого положена история о трёх друзьях-бизнесменах. Через различные комичные ситуации герои сериала расскажут о том, как нелегко развивать своё дело. Организатором съёмок выступило творческое пространство "Звучи", а премьера сериала ориентировочно назначена на июнь.

По словам Александра Юдина, совладельца творческого пространства "Звучи", героями сериала стал он и его коллеги. В основу сюжета положены реальные события. Сериал рассказывает историю трёх друзей с творческим складом ума, которые содержат бизнес, но из-за нехватки опыта у них всё происходит не так, как они рассчитывали. Герои общительные и гостеприимные, у них много друзей, любящих отдых и веселье. Самое интересное наступает тогда, когда главным героям необходимо запускать новые проекты или оплачивать счета. Они не знают, что делать, но путём проб и ошибок продолжают свой бизнес.

Директор творческого пространства "Звучи" Ульяна Непочатых отметила, что сериал получается забавным и интересным. По словам Ульяны, идея съёмок сериала возникла во время совместного выполнения задания с коллегами. Подход к выполнению задания повеселил, после чего проснулось желание поделиться рабочими буднями с людьми. Ульяна отметила, что в сериале много жизненных ситуаций, с которыми сталкивались сами создатели сериала.

Как пишет "Тюменская область сегодня", точная дата выхода сериала пока остаётся неизвестной.