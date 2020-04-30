В лесах Тюменской области выросло число пожаров по вине человека

В прокуратуре Тюменской области в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание межведомственной рабочей группы в области охраны окружающей среды и природопользования. Одним из вопросов стало состояние законности в сфере охраны лесов от пожаров.

С 10 апреля в Тюменской области установлен пожароопасный сезон, также на всей территории региона введен противопожарный режим, запрещающий посещение гражданами лесов.

"Несмотря на это, по состоянию на 29 апреля в области произошло 42 лесных пожара на общей площади 409,58 га, из них 36 — по вине человека", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Отмечается, что за аналогичный период 2019 года было зафиксировано всего 12 пожаров на общей площади 74,51 га.