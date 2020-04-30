Тюменцам разъясняют, что из недвижимости можно строить на садовом участке

Управление Росреестра по Тюменской области информирует, что в соответствии с положениями федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ на садовых земельных участках возможно размещение садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

Садовый дом и жилой дом должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно: количество надземных этажей такого здания должно быть не более чем три, высота не более двадцати метров.

Возведение хозяйственных построек, а также гаража и бани, возможно даже если жилой или садовый дом еще не построены. Правообладатель земельного участка может самостоятельно определить очередность возведения таких объектов недвижимости.

Необходимо учитывать, что на садовом земельном участке возможно возведение только тех объектов недвижимости, которые предусмотрены действующим законодательством. Строительство таких объектов, как жилые дома блокированной застройки, объектов, предназначенных для предпринимательской деятельности (магазины, административные здания), на садовых земельных участках запрещено.

Важно отметить, что упрощенный порядок оформления прав на жилые и садовые дома, построенные на садовых земельных участках, действует до 1 марта 2021 года. Если право собственности на садовый земельный участок зарегистрировано, то для кадастрового учета и регистрации права собственности на построенные на нем объекты потребуется только технический план. Необходимым документом для его подготовки является декларация, составленная правообладателем земельного участка. Владельцу земельного участка необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана, после чего представить документы на регистрацию любым удобным способом: лично в МФЦ, посредством почтового отправления (документы необходимо заверить у нотариуса) или в электронном виде (документы должны быть заверены электронной цифровой подписью).

Государственная пошлина за государственную регистрацию права собственности на объекты, расположенные на садовом земельном участке, составляет 350 рублей.