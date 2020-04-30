Выплаты на детей до трех лет получили более 16 тысяч тюменских семей

Отделение ПФР по Тюменской области начало выплаты тюменским семьям с детьми до трех лет. Более 16 тысяч семей уже получили по 5000 рублей на каждого ребенка.

В Пенсионном фонде обращают внимание на то, что выплата социального характера входит в перечь доходов, на которые не может быть обращено взыскание, но все списания долгов по исполнительным производствам происходят автоматически. Если денежные средства были удержаны (списаны) в счет имеющейся задолженности, необходимо обратиться в структурное подразделение управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Выплата в размере 5 тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка в возрасте до трех лет в соответствии с указом президента РФ №249 от 7 апреля 2020 года.