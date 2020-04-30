Бывшие узники концлагерей ко Дню Победы получили продуктовые наборы

Тюменские волонтеры накануне Дня Победы передали 37 бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей поздравления с праздником и подарки от депутата Государсвенной думы Николая Брыкина.

Увесистые сумки с мясными и молочными продуктами, кондитерскими изделиями, мукой, маслом, сахаром пожилым людям доставляют на дом добровольцы. Учитывая обстановку по коронавирусу, они работают в масках и перчатках, с соблюдением социальной дистанции, чтобы максимально снизить риски заражения пенсионеров.

"Мы с коллегами с удовольствием принимаем участие в волонтерской работе, потому что считаем, что очень важно вносить свой вклад в сохранение памяти о тех, кто создал нам условия для мирного существования. Считаем своим долгом принять участие в любом мероприятии, которое направлено на то, чтобы поддерживать ветеранов войны, - рассказывает руководитель добровольцев Максим Бородулин. - Нам очень приятно, что благодаря депутату Николаю Брыкину мы смогли вживую пообщаться с бывшими узниками концлагерей, порадовать их подарками и своим вниманием".

"В силу возраста мы должны беречь свое здоровье, поэтому, пока не утихла эпидемия, сидим дома - соблюдаем режим самоизоляции. Визит волонтеров, подарки - все очень неожиданно и приятно. Радостно, что о нас помнят, не забывают. Спасибо и ребятам, и Николаю Гавриловичу за такую заботу и внимание! Это очень трогательно!" - отметила Вера Кухта.

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Со Дня Победы минуло 75 лет. Живых очевидцев тех событий остается очень мало. Ежегодно мы чествуем участников и ветеранов Великой Отечественной войны. О судьбах тех, кто детьми пережил ад войны, концлагерей тоже нужно помнить, они достойны всеобщего уважения и благодарности. "Мы не имеем права забывать о людях, на чью долю выпали такие испытания: детство и юность они провели в концлагерях. Они проявили мужество, стойкость и силу духа", - отметил Николай Брыкин.