В Тюменской области 99% детей ВИЧ-положительных родителей рождаются здоровыми

За три месяца этого года у ВИЧ-положительных жительниц Тюменской области родились 82 малыша. Только у одного ребенка выявлено заражение ВИЧ-инфекцией, остальные малыши — здоровы.

Специалисты тюменского Центра СПИД отмечают, что нередко женщины узнают о том, что они ВИЧ-инфицированы, при постановке на учет по беременности. В этом году около 14% женщин, у которых был выявлен ВИЧ, были беременны.

"Беременные женщины являются для нас приоритетными пациентами. Начиная с 2016 года, мы обследуем не только женщин во время беременности и в период грудного вскармливания ребенка, но и их партнеров. К сожалению, нередки случаи инфицирования женщин именно в эти периоды ее жизни. И если не предпринять быстрых и решительных мер, то ребенок может заразиться. Благодаря нашему пристальному вниманию к этому вопросу 99% детей от ВИЧ-положительных мам в Тюменской области рождаются свободными от вируса иммунодефицита человека", — рассказывает Ольга Саража, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по проблемам ВИЧ-инфекции.

Информационную и психологическую поддержка ВИЧ-положительные родители могут получить у психологов и равных консультантов Центра СПИД или реабилитационного центра "Поколение".