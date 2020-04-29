Почти полторы сотни нарушений в сфере охраны природы выявили прокуроры

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в первом квартале 2020 года выявила более 140 нарушений в сфере охраны природы. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 40 лиц, по административным делам назначены штрафы на сумму более 200 тыс. рублей. По материалам прокуратуры возбуждено 1 уголовное дело.

Так, на территории Тюмени в 8 организациях прокуратура выявила нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха. Там не осуществлялся либо осуществлялся ненадлежащим образом производственный контроль, не обеспечивался расчет нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ и не исполнялась программа производственного экологического контроля.