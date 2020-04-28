Успейте принять участие в конкурсе исследовательских работ школьников, посвященных истории Победы

В январе 2020 года стартовал Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников "История семьи – история Победы". В конкурсе могут принять учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений России.

Темы конкурсных работ: "Они сражались за Великую Победу"; "Вклад моей семьи в сохранение, развитие, популяризацию науки и культуры в годы Великой Отечественной войны"; "Мои бабушка и дедушка встретились на войне"; "Герои войны - труженики тыла"; "Моя семья в эвакуации"; "Семейные реликвии - память о Великой войне".

"На мой взгляд, здесь важно, чтобы к этой работе подключились все члены семьи, включая старшее поколение. По отрывкам воспоминаний, редким в те времена фотографиям, шаг за шагом, как в квестах, которые сейчас любят проходить дети, можно вместе восстановить забытые семейные истории, и, вполне возможно, даже сделать какие-то новые открытия", - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта "Крепкая семья".

Конкурс пройдет в два этапа: в ходе первого этапа участники конкурса направляют исследовательские работы в экспертный совет конкурса. Экспертный совет оценивает работы по установленным критериям; в ходе второго этапа участники, успешно прошедшие первый этап конкурсного отбора, представляют видеоролики с презентацией своих работ для оценки членами экспертного совета. На основании результатов второго этапа конкурса оргкомитет подводит окончательные итоги конкурса.

Участие в конкурсе бесплатное. Прием заявок уже идет и продлится до 15 июня 2020 года.

Подробнее на сайте организатора.