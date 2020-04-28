"Русская компания" предлагает подключить Интернет и не платить абонентскую плату до лета

Самоизоляция существенно повлияла на Интернет-трафик. Сотни тысяч тюменцев находятся дома и регулярно проводят время в сети. "Русская компания", в свою очередь, идет навстречу горожанам и предлагает выгодную акцию "Все дома". Любой желающий может подключиться и пользоваться Интернетом весной, а начать платить только летом.

Для большой семьи, которая находится на самоизоляции, становится еще приятнее пользоваться гаджетами, когда Интернет не только бесперебойный, но и выгодный по цене.

В рамках акции "Все дома" можно подключить высокоскоростной интернет до 100 Мбит/сек или пакет "Интернет + ТВ" (до 100 Мбит/сек и более 200 ТВ-каналов) до 31 мая и не платить абонентскую плату до самого лета. Предложение действительно для новых абонентов, проживающих в многоквартирных домах. С 1 июня абонентская плата будет взиматься согласно тарифу – 550 или 650 рублей в месяц (вне зависимости от даты подключения).

Любой из членов семьи сможет работать или учиться удаленно, смотреть любимые сериалы и мультфильмы, слушать музыку и делиться фотографиями с друзьями и родными. При этом никому не придется портить себе настроение из-за медленной загрузки или перебоев в связи.

К тому же, в любой непредвиденной ситуации абоненты могут обратиться в круглосуточную техническую поддержку 24/7, которую гарантирует провайдер.

Вынужденные меры профилактики по нераспространению вирусной инфекции побудили сотни музеев, театров и филармоний всего мира организовать онлайн-мероприятия, интересные трансляции, виртуальные туры и даже экскурсии.

Вы можете в любое время абсолютно бесплатно пройтись по гробницам Египта, погулять по Храму в Иерусалиме, посмотреть балет в исполнении лучших танцоров мира, а также присоединиться к онлайн-трансляциям концертов и спектаклей на десятках площадок.

Для киноманов тоже есть хорошие новости – например, КиноПоиск HD до конца апреля открыл бесплатный доступ к своим фильмам и сериалам. Успевайте выбрать киноленту для всей семьи и, удобно устроившись, вечером посмотреть фильмы в отличном качестве. А "Русская компания" позаботится о хорошем интернет-соединении!

Уточнить информацию по тарифам, условиям акции, специфике подключения, а также заказать услугу можно на сайте "Русской компании" и по телефону: 39-00-39.