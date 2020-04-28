В Тюменской области подготовились к паводку

Прогноз развития весеннего половодья в Тюменской области в 2020 году не предполагает превышения уровней по основным водным артериям. Об этом рассказал губернатор Александр Моор президенту Владимиру Путину на совещании в режиме видеоконференции о мерах по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.

Особое наблюдение ведется за рекой Ишим, подъем воды в которой определяется не только таянием снега, но и уровнем воды в двух водохранилищах Республики Казахстан. По данным гидрометеослужбы Казахстана, сейчас объем сбросов воды в Петропавловском водохранилище стабилизировался, в Сергеевском — снижается.

Александр Моор отметил, что в Тюменской области разработан комплексный план организации инженерной защиты населения и территорий, который последовательно реализуется. По бассейну реки Ишим выполнены строительство и реконструкция двенадцати гидротехнических сооружений, еще четыре находятся в стадии проектирования.