Для тюменцев пройдут онлайн-уроки по уходу за пожилыми родственниками

Проект регионального геронтологического центра социальных технологий "Третий возраст" переходит на новый формат работы. Социальные работники, специалисты по уходу и психологи запускают онлайн-курс видеоуроков в области заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты центра продемонстрируют инновационное оборудование (специализированные подставки под локти, надувные ванны, регулируемые подставки под голову и т.д.), которое облегчает многие бытовые процессы, в том числе и гигиенические процедуры, и позволяет создать максимально комфортные условия для человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации в силу особенностей здоровья.

Слушатели курса получат полезные рекомендации от психологов проекта и узнают, как сохранять спокойствие в трудных обстоятельствах, находить рациональные решения проблем, развивать эмоциональный интеллект и не допускать конфликтных ситуаций.

"Главная задача работы Консультативного центра ― поддержать маломобильных пожилых людей и родственников, которые за ними ухаживают. Многие, столкнувшись с проблемой, когда близкий человек утратил здоровье, не знают, что делать, и в итоге остаются наедине с этой бедой. Это неправильно. В процессе своей работы мы хотим показать, что в любых затруднительных ситуациях можно найти помощь и поддержку", ― рассказала Елизавета Катомина, заместитель директора Центра “Третий возраст”.

Узнать подробности работы центра, задать интересующие вопросы, уточнить даты проведения встреч и получить консультационную поддержку можно по телефону: 8-952-674-93-77.