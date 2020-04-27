В Тюменской области из-за подтопления ограничили движение еще по 4 мостам

На территории региона еще четыре мостовых сооружения подтоплены из-за паводка:
— мост через реку Ишим на 2-м километре автодороги Ощепково — Назарово в Абатском районе;
— мост через реку Вагай на 6-м километре автодороги Королево — Дербень в Голышмановском районе;
— два моста на автодороге Ярково — Александровка в Вагайском районе у деревни Малые Конданы и между деревнями Каишкуль и Степановка.
Сотрудники ГИБДД обследовали места закрытия движения по мостам на предмет установки знаков, ограждений и предупреждающих аншлагов.
Всего на время паводка в Тюменской области ограничено движение по 13 мостам.
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