В Тюменской области из-за подтопления ограничили движение еще по 4 мостам

17:23 27 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

На территории региона еще четыре мостовых сооружения подтоплены из-за паводка:

— мост через реку Ишим на 2-м километре автодороги Ощепково — Назарово в Абатском районе;

— мост через реку Вагай на 6-м километре автодороги Королево — Дербень в Голышмановском районе;

— два моста на автодороге Ярково — Александровка в Вагайском районе у деревни Малые Конданы и между деревнями Каишкуль и Степановка.

Сотрудники ГИБДД  обследовали места закрытия движения по мостам на предмет установки знаков, ограждений и предупреждающих аншлагов.

Всего на время паводка в Тюменской области ограничено движение по 13 мостам.

Теги: мост , паводок
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