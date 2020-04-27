ТПАТП №1 выплатит 270 тыс. рублей пострадавшей тюменке

Ленинский районный суд Тюмени взыскал с АО "ТПАТП №1" в пользу пострадавшей в ДТП девушки компенсацию морального вреда.

Дорожная авария произошла 13 января 2019 года. Женщина-водитель автобуса, следовавшего по маршруту №2, при повороте налево с улицы Луначарского на улицу Коммунистическую не пропустила Toyota Corolla, которая двигалась по главной дороге.

Иномарку отбросило на другой автобус, стоявший в кармане остановочного комплекса "Строительный институт ТИУ". Тяжкий вред здоровью получила 22-летняя пассажирка Toyota.

В мае 2019 года водитель автобуса была осуждена по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) к одному году ограничения свободы.

После потерпевшая обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред. Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с автотранспортного предприятия в пользу потерпевшей 270 тыс. рублей.