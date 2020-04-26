Тюменские компании выбирают будущих сотрудников среди студентов

Представители ведущих компаний региона в онлайн-формате рассказывают студентам о том, чего они ждут от молодых специалистов и выпускников при приеме на работу. Прямые трансляции в рамках проекта "Диалог с работодателем" продлятся до 30 апреля в официальной группе Студенческого совета Тюменской области.

Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, в прямом эфире уже выступили сотрудники нескольких крупных компаний. В онлайн-режиме они поделились секретами успешного сотрудничества. Компании региона ценят в студентах активную жизненную позицию и желание получать новые знания, коммуникабельность и способность оперативно и качественно решать поставленные задачи. При собеседовании внимание уделяется опрятности молодого специалиста, его способности держать себя и видимое желание работать именно в их компании.

"Студенты тщательно подходят к выбору своего будущего места работы. Они прислушиваются к советам специалистов, готовы брать на себя ответственность и развиваться", - отмечает председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

Подробную информацию о проекте "Диалог с работодателем" и чек-лист с советами от работодателей можно найти в официальной группе Студенческого совета Тюменской области.