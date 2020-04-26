Идеи для поддержки тюменского бизнеса предлагают в прямом эфире

Креативный продюсер Андрей Зубов, сценаристы Алексей Южаков, Михаил Артемьев, Ксения Галеева и дизайнер Константин Тюменцев раз в неделю проводят прямые эфиры, в которых генерируют идеи для рекламы и продвижения тюменских заведений.

Первые два выпуска состоялись онлайн. Участниками стали представители местного бизнеса – кофейня, ресторан азиатской кухни и мужская парикмахерская. В ходе мозгового штурма кофейне, например, предложили разработать уникальный дизайн стаканов, на которых будут надписи с отражением занятости обладателя.

Сценарист Ксения Галеева отмечает, что если идеи приглянутся предпринимателям, то их можно использовать совершенно бесплатно. "Хорошо, если представитель компании сразу дает обратную связь в прямом эфире, направляя наш поток идей в соответствии со стилем, философией компании. Благодаря этому наша работа более продуктивна", — считает специалист.

В следующих выпусках гостями станут владельцы бизнеса в event-сфере. На протяжении двух часов тюменцы предложат идеи для рекламы каждого заведения, а у зрителей прямого эфира есть возможность в комментариях предложить свои варианты, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".