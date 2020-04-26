Правила безопасного поведения на дороге викуловские школьники изучают онлайн

В Викуловском центре творчества проводят онлайн-обучение для юных инспекторов дорожного движения. Школьники изучают правила поведения на дороге и разрабатывают безопасные маршруты от дома до школы.

Занятия в рамках онлайн-программы внеурочной деятельности проходят в двух группах – старшей и младшей. Всего вовлечены 18 детей и подростков. Как рассказала руководитель движения ЮИД в Викуловском районе Ирина Щитова, вместо традиционных уличных акций и профилактических мероприятий в школах основная работа переместилась в мессенджеры и социальные сети.

Каждый день руководитель передает ребятам задания, сопровождая их видеоинструкциями. В личные сообщения ребята отправляют таблички с ответами, фото поделок, пошаговые отчеты, презентации, рисуют буклеты по правилам дорожного движения.

"Со старшими юидовцами мы в таком формате организовали викторину. С младшими проводим видеоконкурс стихов. Дистанционный формат нравится детям, они сами предлагают идеи, какой провести конкурс и как реализовать задумку", - отметила Ирина Щитова.

Еще 37 первоклассников присоединились к занятиям ПФДО "Безопасный путь". На ютуб-канале размещены видеоуроки, по которым дети учатся разрабатывать безопасный маршрут до своих школ, изучают основы ПДД, рисуют буклеты. Для обратной связи также используют мессенджеры и соцсети, пишет ИА "Тюменская линия".

Кроме того, в Викуловской школе №2 действует две группы "Азбука дорожного движения" для желающих прокачать свои знания по ПДД. Всего в них занимаются 25 ребят.