Мамы Тюмени могут получить новую профессию в дистанционном формате

Центры занятости Тюменской области с марта 2020 года занялись организацией профессионального обучения и дополнительной профессиональной подготовки женщин, которые воспитывают детей дошкольного возраста. Обучение проходит в рамках национального проекта "Демография" в дистанционном формате.

Две категории женщин могут быть направлены на обучение. Первая категория – это тюменки, состоящие в трудовых отношениях и находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет. При организации их обучения учитываются потребности работодателя. Ко второй категории относятся неработающие мамы детей дошкольного возраста. Они самостоятельно обращаются в центры занятости.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, 18 человек приступили к обучению с начала марта. В основном это женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, планирующие выйти на работу до конца года. В дистанционной форме обучение организовано по следующим профессиям: специалист по кадровому делопроизводству, инструктор по физической культуре, экспедитор по перевозке грузов, специалист в сфере закупок, обучение по программе "1С: Предприятие", социальная психология и другим. По мере формирования групп по каждому направлению составляется учебный график.

На интерактивном портале департамента труда и занятости населения в разделе "Гражданам" - "Профессиональное обучение" можно найти перечень приоритетных профессий (специальностей) для обучения. Подробности участия в программе можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства и регистрации предприятия. Центры занятости работают в дистанционном формате в период действия ограничительных мер.