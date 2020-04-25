В Ярковском районе запустили патриотическую акцию ко Дню Победы

Фото: Детский сад "Сказка" с.Гладилово (Голышманово)

Жители Ярковского района даже во время самоизоляции не забывают подготовиться к любимому празднику – Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Обычно к празднику школы были украшены детскими рисунками, плакатами и поделками, но сейчас школьники, которые учатся дистанционно, решили украсить окна своих домов. Ребята использовали разнообразные подручные материалы: одни разрисовали стёкла красками, другие вырезали украшения из бумаги или составили гирлянды из лент и цветов.

Также важным событием по подготовке к празднику стал запуск масштабной патриотической акции "Голос Победы". Она напомнит односельчанам о важных событиях в истории нашей страны. По словам начальника управления образования Ярковского района Людмилы Ершовой, "Голос Победы" представляет собой радио-газету, которая выходит в одно и то же время во всех населённых пунктах района. Дебютный выпуск состоялся 20 апреля в 16.30. В эфире радио-газеты можно услышать информацию об участниках и сообщения о хронологии Великой Отечественной войны, а также песни военного времени. Программа транслируется и из динамиков школьных окон, поэтому тем, кто живёт неподалёку от школ, но не имеет приёмника, можно просто открыть окно.

Ещё одним мероприятием, посвящённым Дню Победы, стал флешмоб, организованный школьниками. Ребята вместе со своими семьями читают наизусть стихи о Победе, мастерят поделки и рисуют праздничные открытки, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

В социальных сетях можно посмотреть работы ребят и присоединиться к творчеству. Для этого достаточно пройти по хэштегам #мы_потомкигероев и #Победа75.