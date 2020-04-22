Специалисты центра реабилитации инвалидов консультируют онлайн

14:00 22 апреля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В Тюменской области на время режима повышенной готовности специалисты областного центра реабилитации инвалидов дают онлайн-консультации. 

Бесплатные консультации проводят по Skype в будние дни: врач по лечебной физкультуре с 10.00 до 12.00, а также психолог (с 13.00 до 15.00). Обратиться к специалистам могут граждане с инвалидностью, а также родители, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья до 3 лет. Подробная информация на сайте Областного центра реабилитации инвалидов.

Теги: инвалиды , консультации
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2020