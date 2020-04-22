Специалисты центра реабилитации инвалидов консультируют онлайн

В Тюменской области на время режима повышенной готовности специалисты областного центра реабилитации инвалидов дают онлайн-консультации.

Бесплатные консультации проводят по Skype в будние дни: врач по лечебной физкультуре с 10.00 до 12.00, а также психолог (с 13.00 до 15.00). Обратиться к специалистам могут граждане с инвалидностью, а также родители, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья до 3 лет. Подробная информация на сайте Областного центра реабилитации инвалидов.