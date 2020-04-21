Оказать помощь пострадавшим от пандемии можно участием в акции #мывместе

Общероссийский проект взаимопомощи запустили на портале мывместе2020.рф. В рамках проекта можно узнать о новых возможностях, открывшихся вопреки эпидемии, а также предложить свою помощь в период пандемии.

На портале мывместе2020.рф выделено четыре главных блока: "Лента добрых дел", "Стать волонтером", "Хочу помочь" и "Возможности". В новостной ленте размещаются новости и сообщения об инициативах различных компаний, организаций и людей, которые оказывают помощь в сложившейся ситуации.

Если вы уже совершили доброе дело, то оно тоже может быть размещено в ленте. Для этого необходимо заполнить форму по ссылке.

В условиях пандемии многие вынуждены оставаться дома, а особенно это люди старшего поколения. Не упустите шанс оказать помощь нуждающимся и помочь в приобретении продуктов и лекарств, а также решении бытовых проблем.Стать волонтером просто, для этого необходимо перейти на сайт мывместе2020.рф.

Если вы владеете информацией о партнерах или сами можете оказать посильную помощь, а именно продуктами питания, медицинским инвентарем, услугами, либо чем-то другим, то необходимо также заполнить форму на вышеуказанном сайте.

Кроме того, проект удобен для проведения времени с пользой всей семьей. В разделе "Возможности" собраны основные онлайн-ресурсы с полезной информацией, сервисы для удаленной работы, информация о скидках и промокодах.

На сайте вы найдете интересные и полезные памятки на темы: диагностика и лечение коронавируса, о мошенниках в период пандемии, правила социальной

изоляции, правильный выбор продуктов питания, профилактика при инфекции и другие. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Организаторами проекта "Мы вместе" выступили платформа Dobro.ru, общероссийский народный фронт совместно с Ассоциацией волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-медики".