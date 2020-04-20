Тюменцам напоминают, как правильно мыть руки

Мытье рук с мылом — важный элемент профилактики коронавирусной инфекции, а также целого ряда инфекций, включая острые кишечные инфекции, грипп и другие респираторные инфекции. О том, каким мылом нужно пользоваться и как действительно тщательно вымыть руки, рассказывают специалисты Роспотребнадзора.

Правильная методика мытья рук предполагает использование мыла и теплой проточной воды, которые растирают руками в течение не менее 30 секунд. Следуйте этим правилам:

— снимите украшения, закатайте рукава;

— смочите руки в теплой воде перед нанесением мыла;

— тщательно намыльте руки и в течение не менее 30 секунд соблюдайте технику мытья рук;

— обильно ополосните теплой водой руки, чтобы удалить мыло;

— просушите руки полотенцем.

Сушка рук имеет важное значение — их высушивают, промокая салфеткой однократного использования или сухим полотенцем.

"Важно помнить, что нет никакой необходимости мыть руки именно антибактериальным мылом. Для того чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным туалетным мылом", — отмечают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Важно понимать, в каких случаях необходимо мыть руки.

До:

— приготовления еды;

— приема пищи;

— надевания контактных линз и нанесения макияжа;

— прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим поврежденным кожным покровам;

— проведения манипуляций медицинского характера.

После:

— приготовления еды;

— обработки загрязненного белья;

— ухода за больными;

— уборки и работы по дому и в саду;

— кашля, чихания или рвоты;

— контакта с домашними и любыми другими животными;

— работы, учебы, пребывания на открытом воздухе и в общественных помещениях;

— занятий спортом;

— прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран;

— посещения туалета;

— контакта с деньгами;

— работы за компьютером и другой оргтехникой;

— поездки в общественном транспорте.