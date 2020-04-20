Тюменцам напоминают, как правильно мыть руки

Мытье рук с мылом — важный элемент профилактики коронавирусной инфекции, а также целого ряда инфекций, включая острые кишечные инфекции, грипп и другие респираторные инфекции. О том, каким мылом нужно пользоваться и как действительно тщательно вымыть руки, рассказывают специалисты Роспотребнадзора.
Правильная методика мытья рук предполагает использование мыла и теплой проточной воды, которые растирают руками в течение не менее 30 секунд. Следуйте этим правилам:
— снимите украшения, закатайте рукава;
— смочите руки в теплой воде перед нанесением мыла;
— тщательно намыльте руки и в течение не менее 30 секунд соблюдайте технику мытья рук;
— обильно ополосните теплой водой руки, чтобы удалить мыло;
— просушите руки полотенцем.
Сушка рук имеет важное значение — их высушивают, промокая салфеткой однократного использования или сухим полотенцем.
"Важно помнить, что нет никакой необходимости мыть руки именно антибактериальным мылом. Для того чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным туалетным мылом", — отмечают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
Важно понимать, в каких случаях необходимо мыть руки.
До:
— приготовления еды;
— приема пищи;
— надевания контактных линз и нанесения макияжа;
— прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим поврежденным кожным покровам;
— проведения манипуляций медицинского характера.
После:
— приготовления еды;
— обработки загрязненного белья;
— ухода за больными;
— уборки и работы по дому и в саду;
— кашля, чихания или рвоты;
— контакта с домашними и любыми другими животными;
— работы, учебы, пребывания на открытом воздухе и в общественных помещениях;
— занятий спортом;
— прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран;
— посещения туалета;
— контакта с деньгами;
— работы за компьютером и другой оргтехникой;
— поездки в общественном транспорте.
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