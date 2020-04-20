Тюменские парки и кладбища обработают от клещей

Акарицидные обработки в Тюмени при благоприятном метеопрогнозе могут начаться уже на этой неделе. Об этом сообщает комитет здравоохранения администрации города Тюмени.

К территориям, подлежащим обработке за счет средств бюджета, относятся городские парки, скверы, территории, прилегающие к учреждениям образования, дополнительного образования, культуры, загородные лагеря, лесные массивы, вошедшие в жилую и зеленую зону, городские кладбища.

Жителям частного сектора и владельцам участков в садоводческих обществах также рекомендовано позаботиться о своей безопасности и провести акарицидную обработку территории. Тюменцам напоминают, что с 2019 года администрацией города Тюмени установлена новая форма поддержки садоводства и огородничества: предоставление субсидий за счет городского бюджета на возмещение затрат по акарицидной обработке территорий общего пользования. В 2020 году заявку на предоставление субсидии направили 23 садоводческих товарищества.