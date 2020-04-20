Тюменцам запрещено посещать леса

С 18 апреля в южных районах Тюменской области постановлением правительства региона введен особый противопожарный режим. С 25 апреля он начнет действовать в северных районах.

С 18 апреля по 8 мая запрещено посещение лесов в Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском муниципальных районах, Голышмановском, Заводоуковском городских округах, городских округах Ишима, Тобольска, Тюмени и Ялуторовска. С 25 апреля по 15 мая запрещено посещать леса в Вагайском, Тобольском и Уватском муниципальных районах.

В департаменте лесного комплекса Тюменской области отмечают, что с введением особого противопожарного режима гражданам запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления и приема пищи в специально отведенных зонах, предусмотренных на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.