Каждый тюменец может стать частью нового спектакля театра "Ангажемент"

13:42 19 апреля 2020
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pixabay.com

Актёры тюменского театра "Ангажемент" начали работу над новым спектаклем по роману Роберта Стивенсона "Остров сокровищ". Работа проходит в онлайн-формате и с привлечением новых актёров.

Все, кто желает стать частью творческого коллектива, должны записать видеопробы, которые отправятся на открытое голосование в группе молодёжного театра. В настоящий момент часть актёров уже утверждена. С большим отрывом по результатам голосования в борьбе за роль пирата Билли Бонса победил Алексей Шлямин. Также практически единогласно победил Леонид Окунев, получив роль Слепого Пью. А вот голосование в борьбе за роль Джима Хокинса оказалось неоднозначным.

В группе "Ангажемента" во "ВКонтакте" можно найти тексты и инструкции к видеопробам. Отправить свою заявку на участие в пробах можно до 23 апреля.

Дата проведения спектакля остаётся неизвестной, поэтому поклонникам театра предложили купить билет с открытой датой. Проект поддержали более 30 человек, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: спектакль , творчество , театр
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