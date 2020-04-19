Тюменцам дали рекомендации по защите в общественных местах в период коронавируса

В Тюменской области серьёзная ситуация с коронавирусом. Большинство тюменцев соблюдают режим самоизоляции, однако рано или поздно у каждой семьи возникает необходимость похода в магазин или аптеку. Департамент здравоохранения региона напомнил основные правила, благодаря которым можно не заразиться самому и не принести вирус в дом.

Основной рекомендацией остаётся по минимуму выходить из дома, а в магазинах соблюдать социальную дистанцию, то есть держаться с людьми на расстоянии метр-полтора. Также желательно исключить даже минимальные контакты с людьми, у которых проявляются признаки ОРВИ.

Если вы не пользуетесь одноразовыми защитными перчатками, то необходимо тщательно вымыть руки с мылом после посещения общественных мест. До этого прикасаться к губам, носу и глазам запрещено.

Посещать магазины лучше в одиночестве, оставив маленьких детей дома. В магазинах дети могут брать в рот грязные руки или попробовать на вкус игрушки с прилавка, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".