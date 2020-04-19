Тюменская "Библионочь" состоится в онлайн-формате

Акция "Библионочь" состоится в режиме Всероссийского онлайн-марафона с 25 апреля по 9 мая. К работе в новом формате готовы все библиотекари Тюменской области.

По словам директора Централизованной библиотечной системы Тобольска Екатерины Пановой, "Бибилоночь" 2020 года посвящена юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В этот раз к акции может присоединиться каждый читатель. Для участия необходимо записать видео с чтением памятного отрывка из письма фронтовика или любимой книги старшего поколения своей семьи. Затем выложить ролик в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды, рассказав в описании ролика или в комментариях, чем этот текст важен для семьи. На странице акции окажутся самые интересные и запоминающиеся видео.

В сообществе библиотеки во ВКонтакте, а также на сайте учреждения можно будет найти правила участия для читателей.

Также во ВКонтакте можно будет найти фильм о Есенине "Златокудровый поэт России" и чтение стихов Есенина в исполнении Сергея Безрукова. До введения в стране режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции, тобольские библиотекари планировали проведение мероприятий, посвящённых юбилею поэта Сергея Есенина. В настоящее время они находятся в открытом доступе, пишет ИА "Тюменская линия".