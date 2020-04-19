Тюменцы не смогут поставить прививки в ближайшее время

В связи с пандемией коронавируса все плановые приёмы, а также иммунопрофилактика в поликлиниках региона отменены. Недавно ставшие мамами тюменки переживают из-за того, что их детям не ставят вовремя положенные по возрасту прививки.

Сотрудники департамента здравоохранения Тюменской области пояснили, что в настоящее время здоровье и благополучие жителей региона, в том числе мам и маленьких детей, в приоритете. Поэтому в данный момент важнее соблюдение режима самоизоляции.

Как сообщила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина, нет ничего страшного в том, что прививка будет поставлена позднее, так как у всех возрастов есть допустимое время постановки прививки. После снятия всех ограничений врачи примут всех, при этом работа будет организована так, чтобы не создавались очереди.

Прививку от клещевого энцефалита также сейчас не ставят. В департаменте здравоохранения напоминают, что сейчас на территории региона действует запрет на посещение парков, скверов и лесов, а дачникам необходимо одеваться правильно, чтобы уберечься от укуса клеща. Также в качестве защиты стоит использовать репелленты.

По словам Александры Малыгиной, при обнаружении клеща стоит обратиться за экстренной помощью к докторам. Не стоит вытаскивать клеща самостоятельно, так как можно сделать это неправильно. В инфекционной больнице примут тюменцев, а жителям юга области можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Врачи помимо извлечения клеща окажут также и экстренную иммунопрофилактику в виде прививки, пишет "АиФ – Западная Сибирь".