Центр занятости сообщает о новых вакансиях для тюменцев

Более 8 тыс. 500 жителей Тюменской области обратились в центр занятости за содействием в поиске подходящей работы за первый квартал 2020 года – это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в областном банке на 1 апреля зарегистрировано 18 тыс. 355 вакансий.

В регионе открыты вакансии для строителей, продавцов, педагогов, медицинских работников и т.д. По традиции по итогам первого квартала года лидировала сфера "Строительство", где требовалось 4019 сотрудников. В направлении "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" была открыта 1871 вакансия; в "Образовании" - 1632 вакансии; "Государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении" - 1604 вакансии; в "Обрабатывающих производствах" - 1277 вакансий. Более тысячи вакансий размещено по направлениям: здравоохранение, социальные услуги, сельское и лесное хозяйство.

О том, как изменится рынок труда в период самоизоляции, станет известно по итогам апреля. Сейчас граждане, оставшиеся без работы, могут поискать подходящую вакансию на интерактивном сайте департамента, здесь же обратиться к специалистам службы через интернет. Инструкция о том, как оформить заявление на получение пособия в качестве безработного онлайн, есть на сайте "Роструда".

Кроме того, по телефону единой горячей линии 8-800-234-35-22 тюменцы могут узнать о порядке постановки на учет в качестве безработных, о назначении и выплатах пособий по безработице, об оформлении трудовых отношений, получить консультацию о защите своих прав или пообщаться со специалистами, пишет "Вслух.ру".