Тюменцы могут попробовать себя в роли чтецов

Жители Тюмени могут принять участие в первой аудиочитке пьесы, которую проведет театральный центр "Космос". Первым произведением станет "Колибри-печаль" Марты Райцес.

Чтобы принять участие в проекте, нужно выбрать себе роль из пьесы, согласовать с организаторами, а затем начитать текст своего персонажа на диктофон. Из полученных отрывков соберут общую запись пьесы, аудиочитка которой появится уже на следующей неделе.

"Мы планировали провести серию читок в рамках театральной лаборатории для подростков "Здесь Я". Из-за карантина мероприятия перешли в формат онлайн, но принцип выбора пьес сохранился. Мы посмотрели шорт-листы российских драматургических конкурсов 2019-20 гг. и выбрали из них пьесы для подростковой аудитории. Формат аудио показался нам любопытным, во-первых, потому что интересно пробовать что-то новое: онлайн-читки мы уже проводили, а аудио – еще нет. Во-вторых, так мы можем подключить зрителей", – отметила театровед, театральный критик, заместитель руководителя Театрального центра "Космос" по творческой работе Александрина Шаклеева.

Формат аудиочиток заинтересовал не только тюменцев, но и жителей других городов. Следующая пьеса уже объявлена: это "Море. Звезды. Олеандр" Марии Малухиной. Информация о старте набора чтецов появится в официальной группе МТЦ "Космос" в ВКонтакте, пишет Moi-portal.ru.