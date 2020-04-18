Тюменский район обеспечивает безопасность граждан

Населенные пункты Тюменского района стали победителями и призерами конкурса на самые безопасные дворы, микрорайоны и сельские поселения в регионе. Всего жюри рассмотрело 54 заявки.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, Наримановское муниципальное образование заняло второе место в самой многочисленной номинации "Самое безопасное сельское поселение". За 2019 год здесь зарегистрировали лишь 8 преступлений, 24 административных правонарушения, не было ни одного ДТП и ни одного подросткового преступления. За прошлый год в МО установили светофор и пешеходный переход с искусственной неровностью, дорожные знаки, ограничивающие на 8 улицах тоннаж машин, унифицированные адресные таблички на каждом доме. Безопасность контролируют четыре видеокамеры уличного наблюдения в самых оживленных местах деревни и члены добровольной народной дружины.

Безопасность и комфорт продемонстрировали также в микрорайоне ТОС "Горьковка". Здесь в прошлом году провели уличное освещение, у подъездов установили скамейки и урны, высадили цветники. В призеры в номинации "Самый безопасный двор" вошли несколько домов по ул. Пионерской. Новые тротуары и ограждения, светильники у подъездов гарантируют жителям уют и безопасность. Радует детвору современная детская игровая площадка.

Победители и призеры конкурсов получат денежное поощрение, которое поможет им и дальше поддерживать общественный порядок, создавать комфортные условия жизни.