В праздник усилится патрулирование на тюменских улицах

В Тюменской области количество патрулей на улицах увеличится на время грядущих праздников.

Контролировать соблюдение ограничительных мер и охранять общественный порядок будут сотрудники полиции, Росгвардии, представители власти, народные дружинники, казаки. Особое внимание будет уделено паркам, скверам, детским площадкам, на посещение которых из-за распространения коронавирусной инфекции действует запрет.

Тюменцам напоминают, что нарушение ограничительных мер в период борьбы с коронавирусом влечет за собой административную ответственность.