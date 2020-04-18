В праздник усилится патрулирование на тюменских улицах

17:00 17 апреля 2020
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В Тюменской области количество патрулей на улицах увеличится на время грядущих праздников.

Контролировать соблюдение ограничительных мер и охранять общественный порядок будут сотрудники полиции, Росгвардии, представители власти, народные дружинники, казаки. Особое внимание будет уделено паркам, скверам, детским площадкам, на посещение которых из-за распространения коронавирусной инфекции действует запрет.

Тюменцам напоминают, что нарушение ограничительных мер в период борьбы с коронавирусом влечет за собой административную ответственность.

Теги: карантин , полиция
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