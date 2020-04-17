В ОКБ №2 появился второй аппарат МРТ

Фото: пресс-служба ОКБ №2

В скором времени в Областной клинической больнице №2 начнет работать новый магнитно-резонансный томограф. Монтаж аппарата уже завершен, немного времени потребует его настройка.

"Еще недавно в распоряжении больницы был только один аппарат МРТ. Он служит нам десять лет и остается в хорошем состоянии, но технологии не стоят на месте, — рассказывает Николай Мельников, заведующий отделением лучевой диагностики Областной клинической больницы №2. — Новая модель имеет ряд преимуществ. И, в первую очередь, повышенную производительность. Это значит, что сам процесс сканирования проходит быстрее. А результат при этом получается качественнее, повышая точность диагностики. И, тем самым, исключается необходимость повторного проведения процедуры".

По словам специалистов, процедура томографии не только станет короче, но и неприятных последствий для организма после нее будет меньше. Многие процедуры, которые прежде требовалось проводить с введением контрастного вещества для получения более четкой картинки, теперь можно делать без него. Отсутствие лучевой нагрузки позволяет проводить диагностику даже беременным.

"Ежегодно в ОКБ №2 более пяти тысяч пациентов проходят МРТ-диагностику, с двумя аппаратами количество обследованных станет еще больше", — отмечают в пресс-службе медучреждения.