Прокачай тело и мозг - более 1000 часов нового познавательного контента

Фото предоставлено пресс-службой "Дом.ru"

Телеком-оператор "Дом.ru" добавил более 1000 часов нового познавательного и развлекательного контента в мультиплатформенное ТВ "Дом.ru Movix". Все занятия, фильмы и передачи удобно разделены на два тематических раздела: "Время с пользой" и "Для детей".

Первый включает в себя спортивные, научные подборки, циклы лекций о менеджменте Product Sense, записи кибертурниров, интервью с геймерами, домашние тренировки с рекомендациями врачей и спортсменов, полезные советы и рецепты по приготовлению блюд.

В партнерстве с телеканалом English Club сформирована подборка уроков для начального, среднего и продвинутого уровней владения английским языком, занятия по грамматике и уроки для детей. Впервые частью платформы стал просветительский проект-лекторий "Курилка Гутенберга", рассказывающий о различных науках и областях знания человечества. Раздел доступен клиентам оператора без дополнительной оплаты до 30 апреля.

В каталоге "Для детей" собрано то, что может заинтересовать ребенка: фильмы, познавательные передачи о планете, тематические подборки мультфильмов от советской классики до анимэ, уроки английскогои многое другое.

Обе подписки доступны пользователям цифровых приставок на экране ТВ, в мобильном приложении "Дом.ru Movix" или на сайте movix.ru. Владельцы Smart-телевизоров LG и Samsung, выпущенных в 2013 году и позже, могут скачать одноименное приложение оператора и смотреть весь контент на ТВ.