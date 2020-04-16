В Тюменской области выявили крупные партии просроченного мяса и молока

В Тюменской области Россельхознадзором выявлена пищевая продукция с истекшим сроком годности. Нарушения в оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов допустили специалисты Тюменского ветцентра и Бердюжского ветцентра.

Мороженая говядина общим весом 382 кг была направлена в адрес индивидуального предпринимателя с целью реализации в пищу людям, хотя уже имела истекший срок годности — до 3 апреля 2020 года. Продукт поступил к получателю по ветеринарной справке от 7 апреля 2020 года.

Также были оформлены сопроводительные документы на просроченное сырое коровье молоко общим весом 4 тонны и 220 килограммов. Первая партия продукции животного происхождения со сроком годности до 4 апреля 2020 года была получена сельскохозяйственным сбытовым кооперативом 5 апреля 2020 года.

Срок хранения второй партии согласно ветеринарно-сопроводительным документам истек 23 декабря 2017 года. Продукт поступил к получателю по ветеринарной справке от 6 апреля 2020 года.