На трассе Тюмень — Омск вдвое выросло число аварий

Самыми опасными федеральными трассами в Тюменской области согласно статистике первых трех месяцев 2020 года стали трассы Тюмень — Ханты-Мансийск и Тюмень — Омск.

На тюменском участке федеральной автодороги Тюмень — Омск произошло 35 ДТП, 7 человек погибли, 51 ранен. Число аварий увеличилось на половину по сравнению с прошлым годом. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск зарегистрировано 56 ДТП, это на треть больше, чем годом ранее. В этих авариях погибли 13 человек, 119 человек ранены.

На двух других федеральных автомагистралях: Курган — Тюмень и Екатеринбург — Тюмень дорожных аварий стало меньше.

"Основными причинами ДТП на трассах остаются превышение скорости движения, выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона и дистанции, сон за рулем. ГИБДД призывает водителей беречь жизни и не совершать опасных маневров, провоцирующих ДТП", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.