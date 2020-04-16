Евгений Заболотный: Тюмень достойна звания города трудовой доблести и славы

Тюмень имеет полное право претендовать на почетное звание "Город трудовой доблести и славы". Такое мнение высказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

"Тюменцы внесли огромный трудовой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В городе размещались госпитали, в которых лечили раненых бойцов. Тюменские предприятия производили необходимую фронту продукцию. Поэтому у нас есть все шансы получить этот почетный статус. Соответствующие материалы мы уже готовим", - рассказал Евгений Заболотный.

Депутаты Тюменской городской думы приняли активное участие во вручении ветеранам юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Кроме того, на предыдущем заседании думы был рассмотрен вопрос о награждении ветеранов недавно учрежденным нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью". Этой почетной награды удостоены пять ветеранов, рассказал председатель городской думы.

В числе награжденных - участники Великой Отечественной войны Мефодий Гаврилович Гаврилов, Андрей Васильевич Рыбак и Василий Николаевич Шамов.

"Василий Николаевич служил радистом на торпедном катере Балтийского флота. Символично, что аналогичные катера выпускались в Тюмени. Памятник такому катеру установлен в сквере имени Петра Потапова", - отметил Евгений Заболотный.

В сегодняшней ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, пока не до конца понятно, в каком формате Тюмень будет отмечать 75-летие Великой Победы.

"Но депутаты городской думы обязательно поздравят ветеранов и вручат им подарки. Конечно, с соблюдением всех мер предосторожности", - рассказал председатель Тюменской городской думы.