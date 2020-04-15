Тюменцы стали чаще травмироваться дома и на даче

В условиях карантина и самоизоляции тюменцы стали чаще получать травмы во время выполнения бытовых дел. Об этом говорит статистика по пациентам приемного отделения взрослого стационара ОКБ №2.

"Желание хозяек разобрать полки в шкафах и антресоли привело к многочисленным падениям со стульев, табуреток и даже тумбочек. Дети и взрослые врезались друг в друга, запинались о порожки, падали с диванов и поскальзывались на лестницах в подъезде", — отмечают в пресс-службе Областной клинической больницы №2.

Больше обращаться в медучреждение стали и те, кто предпочел самоизолироваться на даче. С начала недели ежедневно во взрослое приемное отделение ОКБ №2 обращается до трех десятков тюменцев, которым металлическая или древесная стружка отлетела в глаз во время работы со строительным инструментом. В большинстве случаев причина инцидентов — несоблюдение техники безопасности.

В экстренных случаях без посещения медицинского учреждения не обойтись, однако в больнице напоминают о мерах безопасности в условиях распространения коронавируса и просят не торопиться с личным обращением в кабинет неотложной помощи поликлиники или приемное отделение больницы.

Прежде всего нужно проконсультироваться по телефону с медиками своей поликлиники или дежурными врачами-консультантами скорой медицинской помощи по номерам телефонов: 50-99-00, 50-89-93 и 8922-264-33-67. Только специалист может с уверенностью сказать, необходимо ли покидать дом, для того, чтобы получить медицинскую помощь.