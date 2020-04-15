В центре реабилитации инвалидов организованы онлайн-консультации

Областной центр реабилитации инвалидов проводит бесплатные онлайн-консультации для граждан с инвалидностью, а также родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 3 лет

Консультации проводятся по Skype в будние дни: с 10.00 до 12.00 — врач по лечебной физкультуре, с 13.00 до 15.00 — психолог.

Логин в Skype: orci72metod (Областной центр реабилитации инвалидов, Тюмень Russian Federation). Электронная почта для связи со специалистами: orci72metod@yandex.ru.

Также на сайте Областного центра реабилитации инвалидов открыт раздел "Дома с пользой. Дистанционная реабилитация". Там можно ознакомиться с информационными материалами, подготовленными психологом, логопедом и врачом ЛФК.