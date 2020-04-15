От тюменских НКО на президентские гранты подано 178 заявок

На второй конкурс президентских грантов от Тюменской области, в которой, по данным Минюста РФ, работают более 2,1 тысячи НКО, на второй конкурс президентских грантов 2020 года направлено 178 заявок.

Прием заявок завершился 6 апреля. По данным Фонда президентских грантов, всего на конкурс было подано 11085 проектов, что стало рекордом — впервые значение оказалось выше 10 тысяч.

Большинство предлагаемых проектов связаны с вопросами охраны здоровья, сохранения исторической памяти и социальной поддержки граждан.

Больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей — 51%, заявок на сумму до 500 тысяч рублей — 33,49%.

Итоги конкурса станут известны в июне. С 1 июля 2020 года фонд начнет финансирование победивших проектов. Между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.