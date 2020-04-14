Тюменские психиатры наблюдают амбулаторных пациентов на дому

Пациенты диспансерной группы Областной клинической психиатрической больницы получают лечение на дому. Под амбулаторным наблюдением врачей-психиатров больницы с учетом Ишима и Тобольска находится более 8 тысяч человек.
"Многим показана непрерывная лекарственная терапия из-за хронических заболеваний. До введения режима повышенной готовности они регулярно получали ее непосредственно в отделениях и филиалах больницы. Сейчас такой возможности нет. Для того, чтобы процесс лечения не прерывать, созданы мобильные медицинские бригады, которые выезжают к пациентам на дом", — рассказали в пресс-службе медучреждения.
Специалисты амбулаторно-поликлинической службы больницы каждый день обзванивают пациентов, сверяют карты назначения и составляют графики посещения пациентов на дому и формируют мобильные медицинские бригады. За день в Тюмени, Ишиме и Тобольске совершается несколько десятков выездов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru