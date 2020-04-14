Тюменские психиатры наблюдают амбулаторных пациентов на дому

17:38 14 апреля 2020
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Фото: пресс-служба пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКПБ»

Пациенты диспансерной группы Областной клинической психиатрической больницы получают лечение на дому. Под амбулаторным наблюдением врачей-психиатров больницы с учетом Ишима и Тобольска находится более 8 тысяч человек. 

"Многим показана непрерывная лекарственная терапия из-за хронических заболеваний. До введения режима повышенной готовности они регулярно получали ее непосредственно в отделениях и филиалах больницы. Сейчас такой возможности нет. Для того, чтобы процесс лечения не прерывать, созданы мобильные медицинские бригады, которые выезжают к пациентам на дом", — рассказали в пресс-службе медучреждения.

Специалисты амбулаторно-поликлинической службы больницы каждый день обзванивают пациентов, сверяют карты назначения и составляют графики посещения пациентов на дому и формируют мобильные медицинские бригады. За день в Тюмени, Ишиме и Тобольске совершается несколько десятков выездов. 

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