В Тюменской области на время паводка закрыли 9 мостов

На территории Тюменской области закрыто движение по 9 мостовым сооружениям, которые ежегодно подтопляются во время половодья.

В Викуловском районе закрыто движение по двум мостам через реку Ишим: на 68-м км автодороги Викулово — Ермаки — Жикули, на 12-м км автодороги Нововяткино — Балаганы — Заборка.

В Вагайском районе закрыты два моста через реку Вагай на 5-м километре автодороги Подъезд к поселку Комсомольский, а также на 2-м км автодороги Подъезд к деревне Большая Плесовская.

В Аромашевском районе закрыто движение по четырем мостам через реку Вагай: на 1-м км автодороги Сорочкино — Русаково, на 2-м км автодороги Подъезд к деревне Валгина, на 2-м км автодороги Подъезд к деревне Новоуфимская — Ольгина — Ангарка, на 6-м км автодороги Королево — Дербень.

В Ялуторовском районе закрыт мост через реку Тобол, на 5-м км автодороги Хохлово — Криволукская.

"Чтобы обеспечить безопасность участников движения на подходах к мостам устанавливаются ограждения, дорожные знаки "Въезд запрещен" и информационные аншлаги, организуются лодочные переправы для сообщения жителей близлежащих населенных пунктов с районными центрами. Сотрудники ГИБДД проверяют наличие и правильность установки знаков и ограждений", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.